قوى الامن الداخلي: توقيف أحد مروجي المخدرات في طرابلس

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “في إطار ملاحقة تجار ومروجي المخدرات وتوقيفهم، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 1-12-2021 من توقيف أحد مروجي المخدرات في أبي سمراء / طرابلس، ويدعى:
– م. خ. (مواليد العام 1997، سوري)
وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة موضبة ومعدة للترويج، عبارة عن:
– /280/ غ قائم من مادة الهيرويين.
– /392/ غ قائم من أنواع مختلفة من مادة الكوكايين.
– كمية من مادتي السالفيا وحشيشة الكيف.
– /168/ حبة “MDMA”.
– /15/ حبة ترامادول.
– مبلغ مالي وقدره /796/ $، و/22,145,000/ ل. ل.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام