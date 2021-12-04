الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الفنزويلي ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والنفطية بين البلدين

دعا ‏الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم السبت، إلى تعزيز العلاقات خاصة التجارية والنفطية بين البلدين. وقال السيد رئيسي لنظيره الفنزويلي بحسب بيان للرئاسة الإيرانية “ينبغي توسيع العلاقات الحالية بين البلدين ونؤكد على التعاون في مجال الاقتصاد والطاقة”.

وأضاف السيد إبراهيم رئيسي أن “تطوير العلاقات بين طهران وكراكاس، لا سيما في مجالي التجارة والاقتصاد، ضرورة العلاقات الإيرانية الفنزويلية استراتيجية”، مشيرا إلى أنه “نؤكد على الرغبة في الاستقلال والعدالة والحق ومكافحة الغطرسة ونضال الشعب الفنزويلي وحكومته ضد نظام الهيمنة العالمي”.

وأكد السيد رئيسي أن “سبب العقوبات التي فرضها نظام الهيمنة والولايات المتحدة على الشعب هو الاستقلال والحرية”، ونوه بأنه “يجب أن يتخذ التعاون النفطي بين البلدين شكلاً جديداً، وعلينا أن نتخذ خطوات أكبر في مجال التكرير والموارد البتروكيماوية”.

وأكد مادورو للرئيس الإيراني أنه “يجب تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين بالكامل ويجب تهيئة الأرضية لاتفاقيات جديدة”، مشددا على “ضرورة خلق دينامية جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.

تجدر الإشارة إلى أن إيران وفنزويلا، اللتين تواجهان عقوبات أميركية صارمة، ترتبطان بعلاقات تعاون وثيق في مختلف المجالات على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك تبادل البنزين والمواد الكيميائية.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط الإيراني منذ عام 2018 بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015. وأعلنت واشنطن آنذاك، عن سعيها لتقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر من خلال العقوبات ضد الشركات الخاصة والجهات الحكومية المتعاونة مع طهران.

المصدر: سبوتنيك