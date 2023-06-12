في اولى محطاته بامريكا اللاتينية.. الرئيس الايراني يصل كاراكاس للقاء مادورو ومسؤولين

وصل الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، عصر اليوم الاثنين الى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في زيارة رسمية جاءت تلبية لدعوة نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو. واستقبل وزير الخارجية الفنزويلي في مطار كاراكاس الدولي، الرئيس الايراني الذي وصل على رأس وفد ايراني رفيع المستوى.

وبدأ السيد رئيسي على راس وفد رفيع، جولة الى 3 دول بمنطقة امريكا اللاتينية، حيث تشكل فنزويلا محطته الاولى، ومنها سيغادر الى كوبا ونيكاراغوا. وتاتي زيارة الرئيس الايراني الحالية الى فنزويلا بدعوة نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بهدف توسيع العلاقات بين البلدين.

ومن المقرر ان يحظي الرئيس الايراني في وقت لاحق باستقبال رسمي من قبل نظيره الفنزويلي، في القصر الرئاسي لهذا البلد والمعروف باسم “قصر ميرافلوريس”. وعقب هذا اللقاء ستُعقد جلسة خاصة بين الرئيسين قبل ان تجري المباحثات المشتركة للوفود رفيعة المستوى من البلدين.

وسيجري خلال هذه الزيارة، بالإضافة إلى المحادثات المشتركة بين الوفود الرفيعة المستوى والمفاوضات الخاصة للرئيسين، التوقيع على وثائق مهمة للتعاون الثنائي بين إيران وفنزويلا من قبل مسؤولي البلدين.

الى ذلك، سيلتقي الرئيس الايراني خلال زيارته لكاراكاس مع رئيس ورؤساء لجان المجلس الوطني الفنزويلي ويعقد اجتماعا مع النشطاء الاقتصاديين ورجال الأعمال من إيران وفنزويلا. ويرافق الرئيس الايراني في هذه الزيارة وزراء الدفاع والخارجية والنفط والثقافة والإرشاد الإسلامي والصحة والعلاج.

وتعد نيكاراغوا وكوبا الوجهتين التاليتين للزيارة الرسمية للرئيس الايراني إلى منطقة أمريكا اللاتينية.

المصدر: مواقع