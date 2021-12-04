هادي العامري: مفوضية الانتخابات العراقية خالفت الدستور

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن الانتخابات النيابية لم تجر ضمن الاجواء المرجوة، مشدداً على ان المفوضية العليا خالفت الدستور والقانون الذي انشئت لاجله فضلاً عن ارتكابها الكثير من الاخطاء وانها تجاوزت صلاحيات البرلمان.

وخلال مؤتمر صحافي حول نتائج الانتخابات العراقية، اعتبر العامري ان المفوضية لم تقدم اي تقرير عن الانتخابات لحين انحلال المجلس وهذه مخالفة قانونية صريحة، وفق تعبيره.

وقال العامري ان الأخطاء الفنية والمخالفات الدستورية تدل على عدم أهلية المفوضية لادارة العملية الانتخابية المصيرية.

المصدر: قناة المنار