هادي العامري: مفوضية الانتخابات العراقية خالفت الدستور – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2021 - 19:32

هادي العامري: مفوضية الانتخابات العراقية خالفت الدستور

منذ 25 mins 4 December، 2021
رئيس تحالف الفتح بالبرلمان العراقي هادي العامري
العراق - عربي وإقليمي

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن الانتخابات النيابية لم تجر ضمن الاجواء المرجوة، مشدداً على ان المفوضية العليا خالفت الدستور والقانون الذي انشئت لاجله فضلاً عن ارتكابها الكثير من الاخطاء وانها تجاوزت صلاحيات البرلمان.

وخلال مؤتمر صحافي حول نتائج الانتخابات العراقية، اعتبر العامري ان المفوضية لم تقدم اي تقرير عن الانتخابات لحين انحلال المجلس وهذه مخالفة قانونية صريحة، وفق تعبيره.

وقال العامري ان الأخطاء الفنية والمخالفات الدستورية تدل على عدم أهلية المفوضية لادارة العملية الانتخابية المصيرية.

المصدر: قناة المنار

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