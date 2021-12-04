هنية: في قبضتنا أربعة جنود اسرائيليين لن يروا الشمس الا إذا تنعم بها أسرانا

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن أربعة أسرى جنود من جيش الاحتلال في قبضة المقاومة بقطاع غزة لن يروا الشمس مطلقاً إلا إذا تنعم أسرانا بشمس الحرية.

وقال هنية خلال كلمته في انطلاق أعمال ورشة الأسرى والشهداء والجرحى في اليوم الثالث من مؤتمر “رواد ورائدات بيت المقدس الثاني عشر” اليوم السبت 4 ديسمبر 2021 في العاصمة التركية اسطنبول: “إن قضية الأسرى على رأس أولويات وأجندة حركة حماس والمقاومة”.

وأضاف خلال كلمته على أن طريق التحرير والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وكل فلسطين لا يمر إلا عبر فوهات البنادق: “الأسرى والشهداء هم ضحايا الاحتلال وإرهابه لكنهم أيضاً تقدموا وحملوا أرواحهم على أكفهم بكل معاني البطولة ليدافعوا عن أرضهم”.

وأشار إلى أن ما قدمته حركة حماس من شهداء في لوحة شرف تبدأ ولا تنتهي وإن غابوا عن الأنظار فهم في الوجدان وآخرهم البطل فادي أبو شخيدم الذي هب للدفاع عن الأقصى”.

ولفت إلى أن ما تقدمه حركة حماس من تضحيات وشهداء وأسرى وجرحى وإبعاد وتقلب على جمر الزمن يؤكد على صحة المسار وصدق التوجه.

المصدر: فلسطين اليوم