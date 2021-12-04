ميقاتي: الاتصال بيني وبين ماكرون وبن سلمان خطوة مهمة نحو إعادة احياء العلاقات مع المملكة

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الاتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خطوة مهمة لعودة العلاقات التاريخية بين لبنان والسعودية.

وقال ميقاتي في تغريدة على “تويتر” مساء السبت: “أود أن أشكر الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي على شهادتهما الصداقة تجاه لبنان”.

وأضاف “أريد أن أؤكد التزام حكومتي بالوفاء بالتزاماتها الإصلاحية”.

وكان الرئيس الفرنسي ماكرون غرد عبر “تويتر” كاتبا “أجريت محادثة صريحة ومجدية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول أولوياتنا السياسية: أمن واستقرار المنطقة مع اعطاء الاولية للبنان. لقد أجرينا اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وقد جرى في خلاله تبادل الالتزامات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام