ميقاتي: الاتصال بيني وبين ماكرون وبن سلمان خطوة مهمة نحو إعادة احياء العلاقات مع المملكة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2021 - 19:30

ميقاتي: الاتصال بيني وبين ماكرون وبن سلمان خطوة مهمة نحو إعادة احياء العلاقات مع المملكة

منذ 34 mins 4 December، 2021
ميقاتي
لبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الاتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خطوة مهمة لعودة العلاقات التاريخية بين لبنان والسعودية.

وقال ميقاتي في تغريدة على “تويتر” مساء السبت: “أود أن أشكر الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي على شهادتهما الصداقة تجاه لبنان”.

وأضاف “أريد أن أؤكد التزام حكومتي بالوفاء بالتزاماتها الإصلاحية”.

وكان الرئيس الفرنسي ماكرون غرد عبر “تويتر” كاتبا “أجريت محادثة صريحة ومجدية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول أولوياتنا السياسية: أمن واستقرار المنطقة مع اعطاء الاولية للبنان. لقد أجرينا اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وقد جرى في خلاله تبادل الالتزامات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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