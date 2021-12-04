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December 4 2021 - 08:16

دراسة: الإصابة السابقة بكوفيد قد تقدم حماية أقل للمتحور “أوميكرون”

منذ 2 ساعة 4 December، 2021
Corona New Solalat
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

ذكرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا (كوفيد19-) يبدو أن لديهم حماية أقل من عودة الإصابة بالفيروس مع المتحور “أوميكرون” مقارنة بالمتحورات السابقة.
وبدأت مجموعة من العلماء الجنوب أفريقيين في دراسة خطر عودة الإصابة بكوفيد مع ظهور متحور أوميكرون في البلاد.
وبعد دراسة بيانات عودة الإصابة التي تسببت فيها متحورات بيتا ودلتا وأوميكرون، وجد العلماء أن الإصابات السابقة ربما لا تحمي ضد “أوميكرون” كما كانت تحمي من الإصابة بالمتحورين الآخرين.
وقال مؤلفو الدراسة “الدليل على مستوى السكان يشير إلى أن متحور أوميكرون مرتبط بقدرة كبيرة على تجنب المناعة من إصابة سابقة”.
وأضافوا “في المقابل، لا يوجد دليل وبائي على مستوى السكان عن حدوث إفلات من المناعة مرتبط بمتحوري بيتا أو دلتا”.

المصدر: dpa

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