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December 3 2021 - 13:08

قوات الاحتلال تعرقل وصول مئات الفلسطينيين للمسجد الأقصى

منذ 1 ساعة 3 December، 2021
قوات الاحتلال تعرقل وصول مئات الفلسطينيين للمسجد الأقصى
عربي وإقليمي - فلسطين

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، وصول مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى عبر نشر الحواجز العسكرية في الطرقات المؤدية الى مدينة القدس. وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال نصبت العشرات من الحواجز العسكرية دون أي أسباب تذكر مما تسبب في عرقلة وصول عدد كبير من مواطني الضفة للصلاة في الأقصى.

يُشار إلى أن أداء الصلاة في المسجد الأقصى تقتصر على سكان مدينة القدس، والداخل الفلسطيني المحتل، ولأعداد محدودة من فلسطينيي الضفة وغزة الحاصلين على تصاريح خاصة.

المصدر: فلسطين اليوم

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