بولسونارو يعلن قبوله دعوة بوتين لزيارة روسيا

أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أنه يعتزم زيارة روسيا في الربع الأول من عام 2022، بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بولسونارو في خطابه الأسبوعي يوم الخميس: “الرئيس بوتين دعاني لزيارة روسيا، وتم قبول الدعوة. وأنا مسرور بها وهذا شرف كبير بالنسبة لي”، مضيفا أن ذلك “يوفر فرصا كثيرة لبلاده”.

وأشار إلى أنه سيؤدي الزيارة في فبراير أو مارس المقبلين حسب الجدول الأولي، وسيرافقه فيها وفد من الوزراء، ولكن لم يتم تحديد تشكيلة الوفد بعد.

وأشار إلى أن “روسيا تهتم بالبرازيل لأنها تمثل سوقا كبيرة… نحن سنعمق علاقاتنا مع روسيا”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قام وزير الخارجية البرازيلي كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا بزيارة إلى روسيا، التقى خلالها بنظيره الروسي سيرغي لافروف، ووقع الوزيران على خطة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين.

المصدر: وكالات