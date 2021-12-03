المستشار النمساوي السابق يعتزل السياسة بسن الـ35

أعلن المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس المستقيل على خلفية تحقيق في قضايا فساد اعتزاله الحياة السياسية، رغم أنه لم يتجاوز الـ35 عاما من عمره.

وقال كورتس للصحافيين في فيينا يوم الخميس: “إنه فصل جديد في حياتي يفتح اليوم”، مضيفا أنه يريد تكريس بعض الوقت لابنه قسطنطين الذي ولد في نهاية الأسبوع الماضي.

كما أشار إلى “تحد مهني” جديد في الأشهر المقبلة، دون الخوض في التفاصيل إضافية.

وترك سيباستيان كورتس منصبه كمستشار في أكتوبر الماضي بعد فتح تحقيق بحقه، بينما ظل على رأس حزب ÖVP المحافظ الذي ترأس أيضا كتلته البرلمانية.

وقال إن “اجتماعا للمكتب الفدرالي سيعقد الجمعة وسأسلم مهامي. هذا القرار لم يكن سهلا ولكن رغم كل شيء لا أشعر بالمرارة”.

وأوضح أن الاتهامات الأخيرة التي وجهتها النيابة “أحبطته”، علما بأنه نفاها بشدة و”أثرت على حماسه”.

وقال: “لست قديسا ولا مجرما. أنا إنسان لديه نقاط قوة ونقاط ضعف”.

المصدر: وكالات