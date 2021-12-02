الملتقى الثقافي اللبناني ينعى رئيسه العلّامة الشيخ فضل عبّاس مخدر

بمزيد من التسليم بقضاء الله سبحانه ينعى الملتقى الثقافي اللبناني الشاعر والروائي سماحة العلّامة الشيخ فضل مخدر الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس الواقع فيه 2/12/2021 عن عمر ناهز 56 عامًا.

شغل فقيدنا الكبير منصب نائب رئيس اتحاد الكتّاب اللبنانيين، و رئيس الملتقى الثقافي اللبناني، كما جعل من بيته ديوانًا مفتوحًا للشعر والثقافة حيث كان يعقد ندوة فكرية أو شعرية أسبوعيًا أو شهريًا. ومن خلال علاقاته الواسعة وأخلاقه العالية ومحبته المشهودة استطاع الشيخ مخدر أن يمدّ أمتن الجسور الثقافية بين لبنان والعالم العربي، وحتى الكثير من بلدان العالم شرقًا وغربًا، واستطاع أن يحفر بصمته الإبداعية الفارقة لدى كل من عرفه.

ولسماحة الشيخ أكثر من مؤلف، منها: صلة تراب (ديوان شعر)، وروايتان: اسكندرونة و المنذور، وكتابان أدبييان: نصوص مسكونة، و يا صاحبي، و الحاكم عند الفارابي (رسالة ماجستير)، إضافة إلى عشرات اللوحات الفنية التي رسمها.

وبرحيل سماحة الشيخ فضل مخدر يخسر لبنان والعالمان العربي والإسلامي قامة دينيّة وفكرية وأدبية باسقة ليس من السهل تعويضها.

رحم الله فقيدنا الحبيب وتغمده بعظيم نعمه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

المصدر: الملتقى الثقافي اللبناني