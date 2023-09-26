الشاعرالعربي أحمد بخيت على “مرمى قلب” الملتقى الثقافي اللبناني

في ليلة امتزجت فيها الكلمات بالعواطف وانسابت الأحاسيس في جو ثقافي جميل، استضاف الملتقى الثقافي اللبناني في قاعة الشيخ فضل مخدّر قده الشاعر المصري الكبير أحمد بخيت في أمسية شعرية ساحرة تحت عنوان”مرمى قلب”.

بتنظيم متقن واهتمام فائق بأدق التفاصيل، انطلقت الامسية بهدف توحيد قلوب عشاق الشعر والأدب، وتمثلت جوانب هذا الحدث الشاعري في مزيج فريد من الألوان والأصوات والعواطف.

بينما كانت قاعة الشيخ فضل مخدّر تتزين بلوحاته التشكيلية وروحه الشاعرة التي لا تبارح المكان، بدأ الإحتفال بتعريف وترحيب من الأديب سديف حمادة ومن ثم كانت كلمة الملتقى للشاعر عباس عياد بعد ذلك، انطلق الشاعر بخيت في عرض قصائده الشعرية الرائعة التي ألهمت الحضور وأسرت قلوبهم. تنوعت مواضيع قصائده بين الوطن، والحياة، والوجدان الإنساني، مما أضفى على الأمسية طابعًا عميقًا وشاعريًا.

وساهم حضور الجمهور بإثراء الأمسية من خلال تفاعلهم الإيجابي وتقديمهم للتحية والتقدير للشاعر الضيف.

المصدر: موقع المنار