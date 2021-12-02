حركة الاصلاح والوحدة: بدأنا ببيع قسائم مازوت مدعوم لأسر تسكن على ارتفاع 500 متر

أعلن رئيس حركة الاصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق، في تصريح، “اننا في عكار بدأنا ببيع قسائم مازوت مدعوم للأسر التي تسكن على ارتفاع 500 متر وما فوق، حيث بامكان كل اسرة ان تحصل على قسيمة 200 ليتر من المازوت اي ما يعادل برميلا، ويكون الدعم لكل برميل مازوت بقيمة مليون ليرة لبنانية”.

وقال: “تعد هذه الدفعة الاولى في فصل الشتاء وان شاء الله يكون هناك دفعات اخرى، ونؤكد لاهلنا في عكار الذين تتوفر لديهم الشروط، ان مادة المازوت للتدفئة هي مؤمنة وبإمكانهم ان يتواصلوا مع الاخوة المسؤولين عن هذا الملف فهم في خدمتهم”.

اضاف: “اننا اذ نثمن للاخوة في حزب الله هذا العمل الذي ينم عن الشعور بالمسؤولية الوطنية والاسلامية تجاه جميع اللبنانيين، نعتبر ان الحزب يقوم بهذه المبادرات للمساعدة ولتخفيف المعاناة الاقتصادية عن كل الشعب اللبناني وهو مشكور على كل ما يقوم به”، متسائلا عن مبادرات الاحزاب الاخرى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام