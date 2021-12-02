سورية: الاحتلال التركي ومرتزقته يخطفون أربعة مدنيين بينهم امرأة في عفرين

خطفت قوات العدو التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية أربعة مدنيين بينهم امرأة في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وذكرت وكالة “سانا” السورية للانباء أن “قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مما يسمى (الشرطة العسكرية) شنت حملة مداهمات واسعة في قرية كفر صفرة بمنطقة عفرين بالريف الشمالي ترافقت مع إطلاق نار بشكل عشوائي وكثيف لترويع الأهالي وخطفت ثلاثة مدنيين بينهم امرأة واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

وفي السياق نفسه، لفتت المصادر إلى أن “مرتزقة الاحتلال التركي من إرهابيي ما يسمى (الجيش الوطني) أقدموا على خطف مدني من ذوي الاحتياجات الخاصة على مدخل مدينة عفرين”.

المصدر: سانا