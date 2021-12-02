بـ 2.5 مليار دولار .. الهواتف تتصدر السلع المستوردة في ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2021 - 04:18

بـ 2.5 مليار دولار .. الهواتف تتصدر السلع المستوردة في ايران

منذ 1 ساعة 2 December، 2021
Phones Iran
اقتصاد - صفحات منوعة

أظهرت بيانات لمصلحة الجمارك الايرانية أن الهواتف النقالة لاتزال متصدرة لقائمة السلع الاساسية المستوردة في ايران.
وأشارت بيانات حول التجارة الخارجية بالشهور الثمانية الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 نشرت اليوم الاربعاء، بأنه تم استيراد هواتف نقالة بحجم 4000 طن وبقيمة 2.5 مليار دولار بنمو كمي 47 بالمئة وسعري 111 بالمئة.
وتعد الهواتف النقالة من السلع الاساسية التي يخصص اليها عملة صعبة عبر منظومة “نيما” الالكترونية المعنية بعرض النقد الاجنبي للمصدرين وعرضها على الموردين.

المصدر: رويترز

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