لوكاشينكو: بيلاروسيا بحاجة إلى منظومات “إس-400” بل وربما “إس-500”

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده بحاجة إلى منظومات “إس-400 بل وربما إس-500” كي تدافع عن نفسها بشكل فعال من أي هجوم صاروخي.

وأكد لوكاشينكو أن “قوات الدفاع الجوي الوطنية تحمي حدود البلاد وعاصمتها مينسك بشكل جيد، لكننا بحاجة إلى إس-400 بل وربما إس-500 كي تكون دفاعاتنا فعالة ضد الهجوم الصاروخي بالذات”.

وقال الرئيس البيلاروسي ردا على سؤال بشأن موعد إمكانية توريد هذه الأنظمة إلى مينسك “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الذي سيتخذ القرار بهذا الشأن”، وأضاف “لسنا مستعدين لهذه التوريدات فقط، بل وقدمنا الحجج دعما لذلك”.

المصدر: روسيا اليوم