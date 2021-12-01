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December 1 2021 - 20:28

المانيا: 4 جرحى بانفجار قنبلة في ميونيخ

منذ 50 mins 1 December، 2021
انفجار المانيا
أخبار دولية - المانيا

أصيب أربعة أشخاص بجروح جراء انفجار قنبلة الأربعاء بموقع بناء في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا.

وأشارت مصادر محلية إلى أن “أحد المتضررين جروحه بليغة دون ورود خطر على حياته”، وأوضحت أن “قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية انفجرت في موقع إنشاءات تابع لشركة (دويتشيه بان) المديرة لسكك الحديد، وذلك أثناء إجراء أعمال الحفر في الموقع”.

من جهته، قال وزير الداخلية الالماني يواهيم هيرمان إن “القنبلة بوزن 250 كغ أصيبت أثناء الأعمال، ما أدى إلى الانفجار الذي كان قويا بحيث تطايرت شظايا القنبلة على مسافة مئات الأمتار”، وأضاف أن “أعمال التفتيش تجري في المنطقة كلها”.

المصدر: روسيا اليوم

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