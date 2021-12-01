اليمن: قبائل الحيمة الداخلية بصنعاء تعلن النفير العام بمواجهة العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2021 - 20:28

اليمن: قبائل الحيمة الداخلية بصنعاء تعلن النفير العام بمواجهة العدوان

منذ 48 mins 1 December، 2021
وقفة يمنية
اليمن - عربي وإقليمي

دعا أبناء الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء اليمنية المغرر بهم للعودة إلى صف الوطن بالاستفادة من قرار العفو العام.

وأعلن أبناء الحيمة الداخلية في وقفة احتجاجية الأربعاء “البراءة من المرتزقة والخونة والتأكيد على استمرار التحشيد والنفير في مواجهة العدوان”.

واستنكر المشاركون “جرائم العدوان والإرهاب الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني وإعدام أسرى وتشديد الحصار”، ودعوا إلى “النفير والتحرك لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً وتعزيز جهود إمداد المرابطين بالمزيد من الرجال والمال والغذاء”.

المصدر: موقع انصار الله

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