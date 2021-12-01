باقري يبحث مع منسق الاتحاد الأوروبي الترتيبات لاستمرار المفاوضات النووية في الأيام المقبلة

وبحسب “ارنا”، سيجتمع باقري كني لاحقا بممثلي الدول الاوروبية الثلاث المشاركة في مفاوضات فيينا. وتأتي هذه الاجتماعات في سياق المشاورات المكثفة التي أجراها باقري كني خلال الايام الماضية.

والتقى مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسیة في وقت سابق من اليوم وزير الخارجية النمساوي مايكل لينهارت وبحث معه العلاقات الثنائية والدولية ومفاوضات فيينا الرامية لالغاء الحظر الاميركي الاحادي الجائر عن ايران.

وبدأ اليوم، الاجتماع الثاني لفريق العمل لرفع الحظر على مستوى الخبراء بحضور مندوبي الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة 1+4 والاتحاد الاوروبي في فندق كوبورغ في فيينا. واستأنف فريق العمل لرفع الحظر عن ايران، عمله امس الثلاثاء بعد اتفاق تم التوصل إليه اول امس الاثنين من قبل المشاركين في الجولة الأولى من المفاوضات بين الوفد الإيراني ودول مجموعة 1+4 في فيينا.

وفي اجتماع أمس، شرح المفاوضون الايرانيون وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية وقدموا مقترحات جديدة حول كيفية التقدم بالمفاوضات، واكدوا ضرورة الرفع المؤثر للحظر ضد الشعب الايراني وحثوا سائر الاعضاء على المشاركة البناءة في المفاوضات.

وانطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات بين ايران ومجموعة 1+4 الاثنين 29 نوفمبر 2021 في فيينا بالتركيز على موضوع رفع الحظر الظالم عن ايران.