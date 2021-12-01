قاليباف: نتطلع الى اتفاق عادل لإزالة عبء الحظر عن كاهل الشعب

وأكد رئيس السلطة التشريعية، في كلمة القاها خلال الجلسة العلنية في مجلس الشوري الإسلامي بحضور رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي، “ندرك حجم الأعباء التي يتحملها الشعب وعلينا ان نخفف من وطأتها ونتطلع الى ان تتمكن الحكومة ورئيس الجمهورية من استيفاء حقوق الشعب الايراني المقاوم والعزيز وازالة عبء الحظر الجائر عن كاهله بالسعي للتوصل الى اتفاق جيد وعادل في مفاوضات مشرفة ومتسمة بالعزة في فيينا”.

وأضاف قاليباف “نشكر رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة لحضورهم الى البرلمان، لافتاً “نشهد لهذه الحكومة الاخلاص في العمل من أجل الشعب”، قائلاً “نعمل أنا وزملائي بالبرلمان لتحقيق المطالبات الشعبية وننظر الى الماضي كتجربة واستخلاص للعبر لكي نعمل من أجل الشعب”، مشيراً إلى أنه “اذا لم يتعاون البرلمان والحكومة فلن تكون هناك خدمات للشعب”.

واكد أن “علينا ان نعمل من اجل ميزانية العام القادم لخدمة الشعب، معتبرا ان الاقتصاد والمياه والسكان ثلاثة تحديات نواجهها”. وأضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي: يجب ان لا نضيف اعباء اضافية على كاهل الحكومة والبنك المركزي عند اقرار الميزانية ويجب ان تكون لدينا هيكلية لتوفير المال للمشاريع وتحقيق السيولة لكبح التضخم وعلينا ان نسيطر على الارباح والعوائد المهدورة.

كما أشاد باجراءات الحكومة في مكافحة كورونا وتخفيض معدل الوفيات الى 70 شخصا خلال أقل من 70 يوما بعد ان كان 700 شخص، قائلاً “كان عملا عظيما انجزته الحكومة بدعم من مجلس الشورى”.