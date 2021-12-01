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December 1 2021 - 11:52

السعودية ترصد أول إصابة بمتحور أوميكرون لمواطن قادم من شمال أفريقيا

منذ 50 mins 1 December، 2021
السعودية كورونا
السعودية - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، رصد أول حالة إصابة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا المستجد لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا. ونقل حساب “التواصل الحكومي” السعودي الرسمي عن وزارة الصحة قولها “إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19) في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة أوميكرون من الفيروس في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا”.

وأضافت الوزارة “تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة”.

المصدر: سبوتنيك

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