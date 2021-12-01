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December 1 2021 - 10:00

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي متدن جديد

منذ 13 mins 1 December، 2021
اقتصاد - صفحات منوعة

انخفضت قيمة الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد، بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعارض فيها أي زيادات في أسعار الفائدة.
وسجلت العملة التركية أدنى مستوى لها عند 13.47 ليرة مقابل الدولار الواحد مساء اليوم، متجاوزة مستواها القياسي المسجل الأسبوع الماضي عند 13.45 تقريبا للدولار، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.

وساهم في هذا الانخفاض، تجدد المخاوف بشأن السياسة النقدية وبدفع من والقلق المتعلق بمتحور فيروس كورونا المستجد “أوميكرون”.

تعرضت الليرة للضغط بشكل كبير هذا العام، حيث انخفضت بأكثر من 45%، ومنذ أواخر أغسطس/ آب فقط انخفضت من مستوى 8.5 ليرة للدولار إلى أكثر من 13 ليرة للدولار.
يرفض الرئيس التركي رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، ونقلت الصحافة التركية عن أردوغان قوله، يوم الأحد: “لم أدافع ولن أدافع عن زيادات في أسعار الفائدة. لطالما كنت أدافع عن أسعار فائدة أقل وأكرر أن المعدلات يجب أن تكون أقل”.
وفي تصريحات سابقة، ألقى أردوغان، باللوم على قوى خارجية في سقوط الليرة، وقال إن خفض سعر الفائدة سيستمر.

المصدر: سبوتنيك

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