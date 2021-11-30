النائب الموسوي رداً على جعجع: موقفنا من الإنتخابات واضح وأي كلام تشكيكي دافعه شد العصب – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2021 - 22:58

النائب الموسوي رداً على جعجع: موقفنا من الإنتخابات واضح وأي كلام تشكيكي دافعه شد العصب

منذ 2 ساعة 30 November، 2021
النائب ابراهيم الموسوي
لبنان

رد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي على تصريحات رئيس حزب القوات ‏اللبنانية سمير جعجع حول الانتخابات النيابيّة، وشدد على أن “موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك”.

وأشار النائب الموسوي إلى ان “أي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد، دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي لكسب المزيد من الاصوات على خلفية اثارة ‏الانقسام وتفتيت البلد”.

وشدد النائب الموسوي على ان “حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى، يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني، ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم في الندوة البرلمانية بكل ‏حرية ومسؤولية في اطار النظام الديمقراطي الذي كفله الدستور، اما الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية، ويتعاطون مع السياسات مياومة وبطريقة مصلحية ظرفية لا تمت الى المبادئ ‏والثوابت والقيم الوطنية بأي صلة، فينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏والصيغ القائمة وسيكتشفون عاجلا ام آجلا انهم يراهنون على وهم سراب”.

وأضاف النائب الموسوي “نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة دوما على اميركا وحلفائها في المنطقة.”.

المصدر: العلاقات الإعلامية

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