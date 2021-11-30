الإمارات: سنرسل وفدا إلى إيران ونشارك المخاوف حول سياساتها لكن المواجهة ليست السبيل الأمثل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2021 - 19:54

الإمارات: سنرسل وفدا إلى إيران ونشارك المخاوف حول سياساتها لكن المواجهة ليست السبيل الأمثل

منذ 57 mins 30 November، 2021
انور قرقاش
الامارات - عربي وإقليمي

أعلن المستشار السياسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، أن بلاده سترسل وفدا إلى إيران لبحث العلاقات بين البلدين.
وقال قرقاش، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء ونقلته وكالة “رويترز”، إن الإمارات سترسل في وقت قريب وفدا إلى إيران في إطار الجهود لتحسين العلاقات بين الطرفين، مشيرا إلى أن بلاده ستطلع الحلفاء في منطقة الخليج على مستجدات الأمور.
وأضاف قرقاش في معرض رده على سؤال عن الموعد الذي سيعقد فيه وفد إماراتي محادثات في طهران: “كلما كان ذلك أقرب كان أفضل”.
وتابع: “هناك تقدير من جانب الإيرانيين لإعادة بناء الجسور مع الخليج. نحن نتعامل مع ذلك بمنظور إيجابي”.
وأضاف المسؤول الإماراتي الكبير مع ذلك أن بلاده لا تزال تشارك المخاوف إزاء أنشطة إيران الإقليمية، لكنه شدد على أن “المواجهة ليست السبيل الأمثل للمضي قدما”.
وأشار قرقاش إلى أن الحوار والتعاون الاقتصادي جزء من إجراءات بناء الثقة مع إيران، مؤكدا أن “الأمر سيستغرق وقتا”.

المصدر: رويترز+وكالات

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