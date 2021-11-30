كان ينتظر حريته من سجون العدو الاسرائيلي.. أسير فلسطيني يواجه حُكما جديدا قد يصل لـ12 عاما

يواجه الأسير الفلسطيني إسلام وشاحي (38 عاما) من جنين بالضفة الغربية المحتلة، حُكما جديدا بالسّجن الفعلي في سجون العدو الاسرائيلي، قد يصل لمدة 12 عامًا على خلفية مواجهته لأحد السّجانين الصهاينية عام 2019 في سجن “النقب” بعد الاعتداء الوحشي الذي تعرض له وشاحي ورفاقه الأسرى في حينه.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني ان “الأسير وشاحي يقضي حُكمًا بالسجن لمدة (19) عاماً، وكان من المقرر أن ينال حرّيته يوم الاربعاء، إلا أن سلطات الاحتلال قدمت بحقّه لائحة اتهام جديدة وهو ما يزال قيد المحاكمة، ومن المرجح أن يصدر الحكم بحقّه الشهر المقبل، علمًا أن الاحتلال فرض عليه إلى جانب سجنه فعليًا تعويضًا بقيمة 120 ألف شيقل”.

ولفت النادي الى أن “وشاحي واجه العزل الإنفراديّ لمدة عام وثمانية شهور في عزل سجن أوهليكدار- بئر السبع ثم عزل سجن ريمون، وخلال هذه الفترة لم تتمكن عائلته من الإطمئنان عليه”، وتابع “حرمته إدارة سجون الاحتلال طوال العام الماضي من زيارات المحامين خلال تلك الفترة كجزء من جملة الإجراءات التي ارتبطت بانتشار الوباء، الأمر الذي فرض عليه عزلًا مضاعفًا، إلى أن تدخلت قيادة الحركة الأسيرة وطالبت بإنهاء عزله، وتمكنت من ذلك”.

المصدر: وكالة معاً