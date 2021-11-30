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November 30 2021 - 18:24

أسيرة فلسطينية الى الحرية خارج سجون العدو الاسرائيلي

منذ 1 ساعة 30 November، 2021
أمل طقاطقة
عربي وإقليمي - فلسطين

أفرجت قوات العدو الاسرائيلي الثلاثاء عن الأسيرة الفلسطينية أمل طقاطقة (26 عاماً) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة المحلتة، وذلك بعد 7 سنوات من الاعتقال في سجون العدو.

وكان في استقبال المحررة طقاطقة على حاجز الجلمة في جنين أفراد من عائلتها وأسرى محررون الى جانب عدد من أهالي الأسيرات في سجون الاحتلال.

وعبرت المحررة أمل عن فخرها واعتزازها بأول خطوات الحرية، متوجهة بالتحية للفلسطينيين في كل مكان وخاصة أبطال نفق الحرية.

وقالت طقاطقة إن 31 أسيرة يقبعن في سجن الدامون بينهن جريحات وأصحاب محكوميات عالية، تمارس إدارة السجون بحقهن سياسة تحريضية.

المصدر: فلسطين اليوم

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