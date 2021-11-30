100 عائلة فلسطينية مقدسية مهددة بيوتها بالهدم الفوري من قبل العدو الاسرائيلي

يتهدد الهدم الفوري بيوت أكثر من 100 عائلة فلسطينية في القدس المحتلة، في أعقاب صدور الكثير من القرارات عن “محاكم” العدو الإسرائيلي، وبسبب رفض بلدية القدس مخططات بناء قُدمت إليها، إذ يحاول الفلسطينيون منع عمليات هدم بيوتهم من خلال تقديم خطط بناء خاصة بهم إلى البلدية.

وفيما ترفض بلدية القدس التابعة للعدو وضع خرائط هيكلية لتنظيم البناء في القدس المحتلة، أصدرت قاضية “المحكمة المركزية في القدس” التابعة للعدو ريفكا فريدمان – فلدمان، قالت فيه إنه “بغياب تقدم مخططات جدية، لا توجد ذريعة لتمديد أوامر الهدم”، وفق ما نقلت عنها صحيفة “هآرتس” الصهيونية الثلاثاء، وبررت القاضية بذلك رفضها استئنافا قدمته 58 عائلة فلسطينية ضد هدم بيوتها في حي سلوان، المحاذي للبلدة القديمة.

وزعمت الصحيفة انه “يوجد 20 ألف بيت في القدس جرى بناؤها من دون تصاريح بناء بسبب سياسة السلطات الإسرائيلية في القدس، بالامتناع عن وضع خرائط هيكلية تسمح بإصدار تصاريح بناء. وكانت المصادقة الأخيرة على خارطة هيكلية في سلوان، في العام 1977، وكانت تتعلق بمنطقة عامة، وليس ببناء بيوت”.

المصدر: فلسطين اليوم