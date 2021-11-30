خليل الحية: الاحتلال الاسرائيلي يحاول إنهاء قضية القدس وهذا محال – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2021 - 15:20

خليل الحية: الاحتلال الاسرائيلي يحاول إنهاء قضية القدس وهذا محال

منذ 58 mins 30 November، 2021
خليل الحية
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية الثلاثاء أن “الاحتلال الاسرائيلي يحاول إنهاء قضية القدس بجعلها عاصمة له”، ولفت الى ان “هذا محال ما دام في شعبنا أطفال ورجال ونساء وما دام الأحرار في أمتنا”.

وقال الحية “غزة تدفع من جماجم أطفالها ومن بيوتها وعوائلها لأنها حمت القدس ودافعت عنها”، وشدد على ان “حصار غزة لن يثني أهلها”.

ورأى الحية ان “الاحتلال دخل إلى أمتنا بالتطبيع ووقعت دول اتفاقيات مع القاتل المجرم لشعبنا الفلسطيني وبعض حكومات المنطقة تمد له ترياق الحياة”، وأوضح ان “الاحتلال يعتقل 10 نواب من المجلس التشريعي وينكل بالأسرى داخل السجون”.

المصدر: فلسطين اليوم

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