مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر: الأمريكي يراهن على الانتخابات النيابية المقبلة من أجل السيطرة على لبنان

أكد مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر أن الأمريكي يراهن على الانتخابات النيابية المقبلة من أجل السيطرة على لبنان، وتحويله من ضفة إلى أخرى، أي من مشروع مقاوم وممانع لديه قوة كبيرة جداً يعتمد عليها لمنع الإسرائيلي من تحقيق أي أطماع أو تعدٍ على لبنان، إلى بلد ملحق بالتطبيع، ولا يملك أي قوة ولا إرادة.

وخلال لقاء مع لجان العلاقات العامة في قرى أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، أشار ناصر إلى أن الأمريكي يعتقد أنه إذا ربح الانتخابات النيابية المقبلة، يمكنه فرض سياسته التي يريدها بدءاً من تغيير رئيس الجمهورية إلى تشكيل الحكومة التي يريد، فضلاً عن إلزام لبنان بالتوقيع مع العدو الإسرائيلي بما يتناسب مع مصالحه في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ليسيطر على الثروة النفطية، ولكن لبنان ليس كذلك، فهو لا يحكم إلاّ بالتوافق والتفاهم، سواء حصلت أميركا وحلفائها على الأكثرية النيابية أو لم تحصل عليها.

المصدر: بريد الموقع