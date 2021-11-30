علماء يقضون على كورونا في ثانيتين!

اكتشف علماء من جامعة “أرييل” طريقة للقضاء على فيروس كورونا في ثانيتين.

وقالت صحيفة The Jerusalem Post إنه يمكن للموجات المليمترية أن تقتل في ثانيتين 99.8 % من فيروس COVID-19 وفيروس شلل الأطفال المتوزعيْن على الأسطح المختلفة.

وقد درس الخبراء تأثيرات موجات الراديو التي يتراوح طولها من 1 إلى 10 ملليمترات على فيروس كورونا وفيروس شلل الأطفال. ونتيجة للدراسة، وجدوا أن الإشعاع يقضي على مسببات الأمراض في ثانيتين. ويمكن اعتبار الموجات المليمترية أيضا طريقة لمكافحة الخلايا السرطانية، فضلا عن طريقة لنقل الطاقة لاسلكيا.

يذكر أن عدد المتغيرات من فيروس كورونا تزداد في العالم أكثر فاكثر، ولا يعلم أحد ما سيؤدي إليه تطوره؟ أما النوع المذكور من الإشعاع فيعمل في نظام الموجات المليمترية، ما يعني أن طولها يبلغ حوالي 3 مليمترات.

وقال أحد مؤلفي البحث البروفيسور، موشيه عينات:” على سبيل المقارنة فقط فإن طول موجة إشعاع الهاتف المحمول لا يقل عن 30 سنتيمترا.

ولاحظ الباحثون أن هذه الموجات ترفع درجة الحرارة، مما يساعد في مكافحة الفيروس. لقد تم إثبات فعاليتها على مجموعة متنوعة من الأسطح الحساسة، بما في ذلك المعدات والآلات.

مع ذلك، فقد أعرب العلماء عن شكوكهم في إمكانية استخدام هذه الطريقة لمكافحة COVID-19 داخل جسم الإنسان.

يذكر أن العلماء الروس قد وجدوا طريقة لتحييد فيروس كورونا SARS-CoV-2 باستخدام الضوء، وذلك باستخدام محسّس للضوء، بصفته مادة تسبب الحساسية للضوء.

المصدر: وكالة تاس