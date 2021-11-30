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November 30 2021 - 09:16

حركة حماس تشيد بموقف الرئيس الجزائري من القضية الفلسطينية

منذ 27 mins 30 November، 2021
القيادي في حماس سامي أبو زهري
القيادي في حماس سامي أبو زهري
عربي وإقليمي - فلسطين

أشادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بموقف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، من القضية الفلسطينية.

وقال سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية للحركة في إقليم خارج فلسطين أمس الاثنين: “تعبر حركة حماس عن اعتزازها بالموقف الجزائري الخالد الذي عبر عنه الرئيس عبد المجيد تبون خلال خطابه بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن “كلمات الرئيس تبون تعكس أصالة الموقف الجزائري، باعتباره قضية فلسطين أحد أبرز ثوابت السياسة الجزائرية، وأنها ليست للمزايدة أو المساومة”.

ولفت إلى أن حركته “ترى أن القيمة الحقيقية لكلمات الرئيس تبون أنها تمثل رسالة تعزيز وطمأنة لشعبنا الفلسطيني، وبأن رياح التطبيع ستتكسر على صخرة الموقف الجزائري الأصيل”.

وفي وقت سابق اليوم، دعا تبون، منظمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها لتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر: وكالة الاناضول

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