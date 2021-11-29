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November 29 2021 - 22:02

بايدن: “أوميكرون” سيصل إلى الولايات المتحدة “عاجلا أم آجلا”

منذ 15 mins 29 November، 2021
بايدن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن شفافية جمهورية جنوب إفريقيا بشأن متحور فيروس كوورنا الجديد “أوميكرون” تستحق الثناء، معتبرا أن المتحور سيصل إلى الولايات المتحدة “عاجلا أم آجلا”.
وأوضح بايدن في مؤتمر صحافي أنه “في اليوم الذي حددت فيه منظمة الصحة العالمية متحور “أوميكرون” على أنه مصدر للقلق، اتخذت خطوات فورية لتقييد السفر من البلدان في جنوب إفريقيا.. لكن بينما نعلم أن قيود السفر يمكن أن تبطئ من انتشار الفيروس لكن لا يمكن منعه”، مشيرا إلى أنه “حتى الآن لا نعتقد أن هناك حاجة إلى تدابير إضافية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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