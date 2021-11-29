انطلاق المفاوضات النووية بفيينا.. وعبد اللهيان: نافذة التفاوض لن تبقى مفتوحة للابد – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2021 - 22:02

انطلاق المفاوضات النووية بفيينا.. وعبد اللهيان: نافذة التفاوض لن تبقى مفتوحة للابد

منذ 1 ساعة 29 November، 2021
أخبار دولية - النمسا - تقارير مصورة

في الملف النووي الايراني، اعرب كبير المفاوضين الايرانيين في محادثات فيينا علي باقري كني عن تفاؤله بعد الجلسة الاولى من الجولة السابعة للمفاوضات التي انطلقت اليوم في .

كما اكد مبعوث روسيا ان الجولة السابعة بدأت بنجاح الى حد بعيد. من جهته شدد منسق الاتحاد الاوروبي في محادثات فيينا على وجود رغبة لدى الحكومة الايرانية الجديدة في الحوار بجدية قائلاً اشعر بتفاؤل كبير إزاء ما شاهدته في اجتماع اليوم.

وقبيل انطلاق المفاوضات اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان نافذة التفاوض لن تبقى مفتوحة للابد وان على واشنطن والغرب معرفة ذلك.

المصدر: قناة المنار

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