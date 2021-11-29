عشرات الاصابات واعتقال شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة بيت لحم

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، مساء الاحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين بالغاز الخانق، عقب اقتحام منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، فيما اعتقلت مواطنًا ونقلته إلى جهة غير معلومة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة شارع الصف، وداهمت منزل المواطن إسماعيل البطاط، في محاولة لاعتقال نجله الأسير المحرر علي (23 عاما).

وقالت المصادر ذاتها، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في تلك المنطقة، قابلها إطلاق الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم من عدة جهات، وبشكل مفاجئ.

يُشار إلى أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في كافة مدن وقرى الضفة المحتلة، قد تصاعدت في الآونة الأخيرة، ما أدى الى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى واعتقال المئات.

المصدر: فلسطين اليوم