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November 29 2021 - 01:48

جريح فلسطيني بمواجهات العدو الاسرائيلي بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 28 November، 2021
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

أصيب فلسطيني مساء الأحد بمواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي بعدما اقتحمت أطراف حي الطيرة في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جيش الاحتلال اقتحم أطراف حي الطيرة بمدينة رام الله، من جهة بلدة عين قينيا الواقعة شمال غرب المدينة”، وأوضحت أن “جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا على الطريق الرابط بين حي الطيرة وبلدة عين قينيا، وأطلقوا قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان الذين تجمعوا في المكان”.

وأعلنت مصادر طبية “إصابة شاب بجراح متوسطة بعد اطلاق النار عليه في المواجهات التي اندلعت في المنطقة”.

المصدر: فلسطين اليوم

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