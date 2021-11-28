الفيليبين تحظر دخول المسافرين من 7 دول أوروبية بسبب متحور “أوميكرون”

أدخلت الفيليبين 7 دول أوروبية إلى قائمة السفر “الحمراء” على خلفية انتشار متحور “أوميكرون” الجديد لفيروس كورونا.

وقالت السلطات المحلية الأحد “تم حظر دخول المسافرين من 7 دول أوروبية بسبب خطر انتشار متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا”، وتابعت “تدخل النمسا والتشيك وهنغاريا وهولندا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا، ابتداء من 28 نوفمبر الجاري وحتى 15 ديسمبر القادم، قائمة السفر الحمراء”.

وكانت الفلبين قد علقت سابقا بشكل مؤقت الرحلات الجوية من وإلى جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزامبيق.

وتابعت السلطات “لكن الفلبينيين القادمين الى البلد بهدف العودة إلى الوطن يمكنهم دخول أراضي البلاد”، واضافت “سيتعين على الأشخاص الذين سيصلون قريبا إلى الفلبين من الدول المذكورة أو قد وصلوا إلى الفلبين لكنهم زاروا هذه البلدان خلال 14 يوميا من دخول الفلبين، الخضوع للحجر الصحي واختبار كورونا”.

المصدر: روسيا اليوم