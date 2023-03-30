مقتل 12 شخصا في حريق بسفينة ركاب في الفيليبين

قتل 12 شخصا على الأقل بينهم 3 أطفال في حريق اندلع على متن سفينة ركاب قبالة سواحل مقاطعة باسيلان في جنوب الفيليبين.

وقالت مصادر محلية “لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الحريق الذي اندلع على متن سفينة خاصة قبالة سواحل باسيلان، أمس الأربعاء ويوجد بين القتلى 3 أطفال على الأقل”، وأضافت أن “السفينة كانت تقل حوالي 200 راكب عندما اندلع على متنها الحريق بالقرب من جزيرة بالوك-بالوك”.

وذكرت المصادر انه “تم إنقاذ معظم ركاب السفينة، فيما لا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين”، وأضاف أنه تم نقل 14 شخصا إلى المستشفى”.

المصدر: روسيا اليوم