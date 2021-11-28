العدو الاسرائيلي يرفض تقديم العلاج للأسير المعزول محمد عارضة

أكدت “مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى” الأحد أن “ما يسمى إدارة سجن عسقلان الصهيونية ترفض تقديم العلاج للأسير المعزول المجاهد محمد قاسم أحمد عارضة، حيث يعاني من آلام شديدة في الظهر، فيما تواصل عزله في قسم العزل الانفرادي بظروف سيئة جدا”.

وأفاد الأسير محمد عارضة في رسالة له أن “إدارة سجن عسقلان ترفض تقديم العلاج اللازم له، فقط أعطوه حبوب ودهون لم تؤثر شيئًا على الآلام ولم تزيل الأوجاع التي يعاني منها”، وأوضح أنه “يتعرض في غرفة العزل المتواجد فيها إلى عمليات تفتيش مستمرة ودائمة من قبل الوحدات الخاصة التابعة لإدارة السجن”، ولفت إلى أنه “في آخر مرة تم تفتيش غرفته فيها قلبوا الغرفة رأسًا على عقب”.

المصدر: فلسطين اليوم