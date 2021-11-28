كورونا في هولندا.. 13 إصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون” بين مسافرين برحلات من جنوب إفريقيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 28 2021 - 15:18

كورونا في هولندا.. 13 إصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون” بين مسافرين برحلات من جنوب إفريقيا

منذ 16 mins 28 November، 2021
كورونا في هولندا
أخبار دولية - هولندا

أعلنت السلطات الهولندية عن 13 إصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون” بين مسافرين كانو على متن رحلات قادمة من جنوب إفريقيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأكد المعهد الوطني للصحة (RIVM) في بيان نشره، وجود 13 إصابة بمتحورة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون على الأقل في أوساط 61 مسافرا خضعوا لحجر صحي بعدما ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 لدى وصولهم من جنوب إفريقيا.

وجاء في بيان المعهد الوطني للصحة العامة، أنه “تم تحديد المتحورة أوميكرون في 13 من الفحوص التي جاءت نتيجتها إيجابية (لجهة الإصابة بكوفيد-19). لم يُستكمل التحقيق بعد. قد يتم اكتشاف المتحورة الجديدة في مزيد من العينات”.

وسبق أن أعلنت السلطات الصحية في هولندا أن بعض الإصابات بكورونا التي اكتشفت بين مجموعة من الركاب القادمين من جنوب إفريقيا هي على الأرجح من سلالة “أوميكرون”.

واكتشف علماء الخميس الماضي، متحور جديد من فيروس كورونا في جمهورية جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وكان تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في أوروبا من نصيب بلجيكا، حيث أعلنت السلطات في البلاد الجمعة، أنها سجلت ما يعد أول حالة إصابة في أوروبا بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة