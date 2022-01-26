منظمة الصحة العالمية: الخطر المرتبط بأوميكرون لا يزال مرتفعا

نقلت وكالة “فرانس برس” عن منظمة الصحة العالمية في نشرتها الأسبوعية ان مستوى الخطر المرتبط بالمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا لا يزال مرتفعا، إذ سجل عدد إصابات قياسي جديد الأسبوع الماضي.

وحذرت المنظمة من أنه “بناء على المعطيات المتوفرة حاليا، لا يزال الخطر العام المرتبط بأوميكرون مرتفعا”.

وتابعت ان “أكثر من 21 مليون إصابة جديدة سجلت (في الأيام السبعة الماضية)، ما يمثل أكبر عدد إصابات مسجل في أسبوع واحد منذ بدء تفشي الوباء”.

وأشارت المنظمة إلى أن “عدد الإصابات ارتفع بنسبة 5% خلال الأسبوع المنصرم، مقابل 20% الأسبوع السابق”، مضيفة أن “معدل العدوى العام يرتفع بشكل بطيء”.

وتحدثت منظمة الصحة أيضا عن أربعين ألف وفاة جديدة، وهو عدد مستقر مقارنة بالأسبوع الماضي.

المصدر: ا ف ب