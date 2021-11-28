كشفت شركة رولز-رويس النقاب عن أحدث ابتكاراتها في مجال الطيران، وهو عبارة عن أسرع طائرة كهربائية في العالم.

فقد سجلت الطائرة، التي أطلق عليها “روح الابتكار” Spirit of Innovation، رقماً قياسياً جديداً في السرعة، حيث وصلت سرعتها القصوى إلى (387.4mph) خلال رحلة تجريبية لمسافة 1.9 ميل استغرقت 11 دقيقة.

في الوقت نفسه، حققت الطائرة الكهربائية بالكامل 330 ميلاً في الساعة لمسافة 9.3 ميل، وكسرت أسرع وقت للصعود إلى 3000 متر في 60 ثانية بزمن 202 ثانية.

بدوره، قال وارن إيست، الرئيس التنفيذي لشركة رولزرويس إنه بعد تركيز العالم على الحاجة إلى اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية، تعد الطائرة الجديدة معلماً آخر من شأنه أن يساعد في جعل حلم إنتاج طائرات صفرية الانبعاثات الضارة بالبيئة حقيقة واقعة.

وأضاف أن ذلك يدعم الطموحات لتحقيق السبق التكنولوجي، الذي يحتاج العالم إليه للتخلص من الكربون المنبعث بسبب عمليات النقل الجوي والبري والبحري.

من جهتها، أعربت رولزرويس أن المركبة المبتكرة يمكن أن تمهد الطريق لتقنيات المستقبل، وحتى سيارات الأجرة الطائرة في المستقبل القريب، التي يمكنها التنقل جوًا في المناطق الحضرية بالكامل وكذلك يمكن توظيف نفس التقنيات لتصنيع طائرات ركاب كهربائية هجينة، وكل ما يمكن أن يتم تطبيقه في المركبات والأنشطة في الحياة اليومية.

المصدر: وكالات