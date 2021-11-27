وزير الصحة عن المتحور الجديد: لا رحلات مباشرة بين لبنان وجنوب إفريقيا

قال وزير الصحة فراس الابيض عبر “تويتر”: “في ما يتعلق بمتحور كورونا الجديد اميكرون، لا يوجد بين لبنان وجنوب إفريقيا أو البلدان المجاورة لها اي رحلات مباشرة. علاوة على ذلك، يصل عدد قليل جدا من الركاب من تلك الوجهات، ويخضع جميع الركاب الواصلين إلى لبنان حاليا لاختبار PCR”.

وسأل الابيض في تغريدة ثانية: “هل نحن بحاجة إلى فرض حظر سفر على المسافرين القادمين من تلك الدول؟ سيناقش هذا الامر خلال اجتماع لجنة الأمراض المعدية في الوزارة صباح يوم الاثنين. وسيسمح هذا لخبرائنا بإجراء المزيد من المناقشات مع منظمة الصحة العالمية لفهم وتحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بشكل أفضل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام