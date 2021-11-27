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November 27 2021 - 14:06

قوى الأمن اللبناني تعمم صورة موقوفين

منذ 39 mins 27 November، 2021
قوى الأمن اللبناني
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء، صورة كل من الموقوفين: غ. و. (مواليد العام 1988، سوري)، ع. ع. (مواليد العام 2001، مكتوم القيد)، اللذين بالتحقيق معهما من قبل مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترفا بقيامهما بالإشتراك مع آخرين- العمل جار لتوقيفهما- بأكثر من /40/ عملية سلب بواسطة سكاكين وآلات حادة، وبخاصة في منطقتي الكورنيش البحري في ضبية والدورة/ الطريق البحرية. حيث يستهدفون أشخاصا يمارسون الرياضية، أو يقومون بصيد السمك، ويهددونهم بواسطة سكاكين ويسلبونهم هواتفهم ومبالغ مالية، ويفروا إلى جهة مجهولة.

وتم ضبط سكاكين وآلات حادة داخل مكان إقامتهما في برج حمود. كما تبين أنهما من أصحاب السوابق.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين تعرضوا لعمليات مماثلة، وتعرفوا إليهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن قرب قصر عدل الجديدة، أو الاتصال على الرقم: 901203-01، أو 897109-01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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