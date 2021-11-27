نيوزيلندا توقف رحلات الطيران المباشر مع 9 دول أفريقية بسبب متحور كورونا الجديد “أوميكرون”

أعلنت الحكومة النيوزيلندية وقف رحلات الطيران المباشر مع 9 دول أفريقية، باستثناء نقل مواطنيها، وتصنيف هذه الدول بـ “عالية الخطورة”، جراء متحور فيروس كورونا الجديد.

وذكرت صحيفة “نيوزيلند هيرالد” السبت، أن الحكومة صنفت 9 دول إفريقية على قائمة دول عالية الخطورة، واوقفت الرحلات المباشرة، باستثناء عودة المواطنين النيوزيلنديين منهم، بسبب متحور أوميكرون الخطير لفيروس كورونا المستجد. وضمت قائمة الدول، كل من جنوب إفريقيا، وناميبيا، وزيمبابوي، وبوتسوانا، وليسوتو، وإسواتيني [سوازيلاند سابقا]، وسيشل، ومالاوي، وموزمبيق.

ووفقا لهذا الحظر، لا يمكن سوى لمواطني نيوزيلندا العودة للبلاد قادمين هذه الدول، مع وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوما والخضوع لفحوصات مشددة.

وبوقت سابق من اليوم، طمأن وزير الصحة النيوزيلندي، كريس هيبكينز مواطنيه بالقول إنه “لم يتم، حتى الآن، رصد حالات حاملة لمتحور أوميكرون لفيروس كورونا المستجد، رغم أن التحقق من هذا الأمر لا يزال في مراحل مبكرة”.

وأوضح الوزير، أنه “لا يزال فهمنا لمتغير أوميكرون في مراحله الأولى، ونحن على ثقة بأن هذا المتحور لم يدخل نيوزيلندا بعد، لقد تم رصد مئات الحالات على الحدود خلال الشهور الأخيرة وتم وضعهم في عزلة، والتعرف على التسلسل الكامل للجينوم الخاص بهم، وتم التأكد أنهم جميعا يحملون متحور دلتا”.

وجاء هذا الحظر الذي فرضته نيوزيلندا بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية أن متحور جديد، يحمل اسم أوميكرون، لديه نسبة عدوى عالية الخطورة من أي متحور آخر للفيروس.

المصدر: سبوتنيك