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November 26 2021 - 19:36

مبعوث الأمم المتحدة: “اتفاق السودان الجديد” أنقذ البلاد من حرب أهلية

منذ 51 mins 26 November، 2021
السودان
السودان - عربي وإقليمي

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيز إن “الاتفاق الذي أبرم بالسودان لإعادة تنصيب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بعد انقلاب عسكري، ليس كاملا لكنه أنقذ البلاد من حرب أهلية”.

وأضاف بيرثيز الجمعة أن “الاتفاق بالطبع ليس كاملا، لكنه أفضل من عدم التوصل إلى اتفاق والاستمرار في مسار يفضي في النهاية إلى أن يكون الجيش هو الحاكم الوحيد”.

وأضاف بيرثيز أن “طرفي الاتفاق شعرا بضرورة تقديم تنازلات مريرة لتجنيب البلاد مخاطر المزيد من العنف والفوضى والعزلة الدولية”، وتابع “لم يكن من الممكن استبعاد تصور من شأنه أن يقرب السودان إلى ما شهدناه في اليمن أو ليبيا أو سوريا”، وقال “لدينا وضع الآن أتاح لنا على الأقل خطوة مهمة نحو استعادة النظام الدستوري”.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أوضح الخميس أنه “وقع الاتفاق الإطاري مع العسكريين، خشية أن تنزلق البلاد إلى حرب أهلية وأن يصل العنف في الشارع إلى مراحل لا تحمد عقباها”، وأكد أن “الاتفاق يساعد في إخراج البلاد من الأزمة والنفق الضيق الذي دخلت فيه ولا قيمة له إذا لم يتم تنفيذه”، وقال “سأعمل على حماية الجهاز التنفيذي من أي جهة تريد أن تتدخل، ولو فشلت في ذلك سأغادر”.

المصدر: روسيا اليوم

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