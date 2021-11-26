اليمن: وقفات احتجاجية بصنعاء تنديدا بالتصعيد الأمريكي

خرج أبناء مديريات محافظة صنعاء اليمنية عقب صلاة الجمعة في وقفات جماهيرية حاشدة تحت شعار “أمريكا عدوة الشعب اليمني”.

وخلال الوقفات ندد أبناء محافظة صنعاء بالعدوان العسكري والاقتصادي الذي تقوده أمريكا بحق شعبنا على مدى سبع سنوات.

وحمّل المشاركون الإدارة الأمريكية مسؤولية العدوان الغاشم وارتكاب أبشع الجرائم والحصار الخانق المفروض على شعبنا.

وشدد المشاركون على أن لغة القوة وحمل ثقافة الشهادة هي السبيل الوحيد لمواجهة قوى الاستكبار وفي مقدمتها أمريكا، ودعوا إلى النفير العام ومواصلة رفد الجبهات بالرجال والعتاد.

من جهة ثانية، استنكر المشاركون قرار السلطات الأسترالية بتصنيف حزب الله “كمنظمة إرهابية”.

المصدر: موقع انصار الله