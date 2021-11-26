تشييع فقيد الجهاد والمقاومة علي أحمد هدلا في بلدته مشغرة

شيع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية في البقاع الغربي فقيد الجهاد والمقاومة الأخ المجاهد علي أحمد هدلا في بلدته مشغرة، حيث أقيمت مراسم تششيع رسمية تقدمتها الفرق الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي وحملة الرايات والأعلام، بعدها حشد من أبناء البقاع الغربي وعوائل الشهداء، تقدمهم مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي ولفيف من العلماء، وقد جابت مسيرة التشييع شوارع بلدة مشغرة بعدها أمّ الشيخ حمادي الصلاة على الجثمان الطاهر ليوارى بعدها الفقيد الثرى في روضة شهداء بلدة مشغرة.

المصدر: موقع المنار