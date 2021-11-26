موسكو وإسلام أباد تتفقان على توقيع الوثائق لبناء خط الغاز الباكستاني مطلع 2022

أعلنت السفارة الباكستانية الجمعة، عن التوصل إلى” اتفاق على مسودة لاتفاقية المساهمين في الشركة المختصة لبناء مشروع خط أنابيب الغاز “باكستان ستريم” مشيرة إلى الاتفاق على توقيع الوثائق القانونية لهذه الشركة في 31 كانون الثاني/يناير 2022″. وجاء في بيان السفارة ” اتفقت باكستان وروسيا على تطوير وتوقيع اتفاقية التسهيل لخط أنابيب الغاز “باكستان ستريم” بحلول 15 شباط/فبراير 2022 ، والتوقيع على الوثائق القانونية للشركة المختصة في بناء خط أنابيب الغاز “باكستان ستريم” بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2022 “.

واتفق الجانبان أيضاً، على “إكمال مسودة اتفاقية النقل البري الدولي بين روسيا وباكستان، وعلى تطوير التعاون في مجال الأدوية والتعليم العالي وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”. وأضاف البيان ” أكد الجانب الروسي اهتمامه بتوريد وخدمة ما بعد البيع للطائرات المدنية الروسية إلى الدولة الباكستانية والمنظمات التجارية الخاضعة للامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي “.

يُذكر أن الاجتماع السابع للجنة الحكومية الروسية الباكستانية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني يعقد في مدينة يكاترينبورغ الروسية من 24 إلى 26 الشهر الجاري. ويضم الوفد الباكستاني، الذي يترأسه وزير الاقتصاد، عمر أيوب خان، ممثلين عن وزارات الطاقة والتجارة وغيرهم. من الجانب الروسي، يترأس الوفد وزير الطاقة، نيكولاي شولجينوف، وبضم أيضاً، ممثلين عن وزارات الطاقة والتجارة والاقتصاد والزراعة وغيرهم.

المصدر: سبوتنيك