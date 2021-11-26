يوم قاتم في البورصات العالمية!

ساد اللون الأحمر على أغلب مؤشرات البورصات في العالم، اليوم الجمعة، وذلك في ظل مخاوف من تداعيات رصد نسخة متحورة جديدة لكورونا في جنوب إفريقيا.

والسلالة الجديدة التي رصدها العلماء في الدولة الإفريقية قد تكون قادرة على تفادي الاستجابة المناعية، الأمر الذي دفع بعض الدول لفرض قيود على السفر من وإلى جنوب إفريقيا.

الأسواق الأوروبية: تراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 3.28% إلى 7070 نقطة، وانخفض مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 3.16% إلى 6820 نقطة، وهبط مؤشر DAX الألماني بنسبة 3.15% إلى 15416 نقطة.

بورصة موسكو: انخفض مؤشرا بورصة موسكو اليوم، وهبط مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX، بحلول الساعة 10:50 بتوقيت موسكو، بنسبة 2.43% إلى 3851 نقطة، فيما هبط مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 3.71% إلى 1603 نقطة.

كذلك تراجع سعر صرف العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وبلغ الدولار 75.58 روبل، فيما وصل اليورو إلى 84.90 روبل.

أسواق النفط: هوت أسعار الذهب الأسود خلال تعاملات اليوم، وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 4.67% إلى 74.73 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 4.06% إلى 78.88 دولار للبرميل.

الذهب أكبر الرابحين: ارتفعت أسعار الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا، في ظل المخاوف من السلالة الجديدة، وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.02% إلى 1807 دولار للأونصة، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.26% إلى 1809.50 دولار للأونصة.

أسواق آسيا: تراجع المؤشر “نيكي” الياباني إلى أدنى مستوى خلال شهر بفعل المخاوف، ونزل “نيكي” بنسبة 2.53% ليغلق عند 28751.62 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 25 أكتوبر الماضي، وسجل أكبر تراجع يومي له خلال أكثر من خمسة شهور.

وانخفض المؤشر “توبكس” الأوسع نطاقا 2.01% ليغلق عند 1984.98 نقطة وهو أقل مستوى في ستة أسابيع.

المصدر: رويترز