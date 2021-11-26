مساعد الخارجية الايرانية: المفاوضات النووية ستفشل في حال عدم إلغاء كل اجراءات الحظر

جدد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري كني تحذير الجمهورية الاسلامية في إيران من أن المفاوضات النووية ستفشل في حال عدم إلغاء كل اجراءات الحظر المفروضة على البلاد.

وفي مقابلةٍ مع مع صحيفة “اينديبندنت”، لفت باقري كني إلى أنه توجد ضمانات تمنع الادارة الأميركية من الخروج من الاتفاق مرة اخرى، مثلما فعل الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب. كما انتقد أداء ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تقوم بتكرار بعض اخطاء سلفها وتواصل سياسة الضغط الاقصى الفاشلة على طهران والتي ادت الى تخبط اميركا السياسي. ولجهة إخلال الترويكا الأوربية بعهودها، أكد باقري كني أن على الاوروبيين التعويض عن عدم التزامهم بالاتفاق النووي بتنفيذ خطوات عملية لرفع الحظر.

في المقابل، تصعيد اميركي وتهديد باللجوء الى واسئل اخرى غير الدبلوماسية ضد ايران.

المصدر: قناة المنار